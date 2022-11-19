ЗСУ збили ворожий Су-35 у районі Бахмута за допомогою NASAMS (відео)

У районі Бахмута на Донеччині Збройні сили України збили російський винищувач Су-35С за допомогою норвезького ракетно-зенітного комплексу Nasams.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Пілот катапультувався, але не вижив. Бажаємо йому міцного здоров'я і довгих років життя", – йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштаби, станом на 19 листопада загальні бойові втрати серед особового складу армії РФ становлять близько 83 880 осіб.

На Херсонщині ЗСУ точним ударом знищили 40 російських солдатів. Крім того, поранено 70 представників ворожої армії.

На Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово, ворог несе значні втрати серед особового складу.

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