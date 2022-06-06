ЗСУ збили ворожу ракету у небі над Полтавською областю - голова ОВА

ЗСУ збили ракету російських окупантів у небі над Полтавською областю.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні!", - написав він.

Варто зазначити, що за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках було відбито 7 атак ворога, знищено 4 танки, 3 артилерійських системи, 8 бойових броньованих машин та 3 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: