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Український літак збив ворожу ракету у небі над Сумською областю: фото

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Український літак збив ворожу ракету у небі над Сумською областю: фото

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Українські військові збили ракету російських окупантів у небі над Сумською областю.

Це сталося 9 червня під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Над Роменським районом сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил України збив ворожу крилату ракету! Дякую нашим захисникам!", - написав він та оприлюднив відповідні фото.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 106-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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