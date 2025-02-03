ЗСУ збільшили кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності – Сирський

Триває реформа організаційної побудови ЗСУ: розпочалися заходи з переходу на корпусну структуру.

У січні Збройні сили України змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

"У січні ми змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Є відповідні плани і на наступний період", – написав він.

Олександр Сирський зазначив, що враховує виклики часу та працює з командою на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися.

"Триває реформа організаційної структури Збройних сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру", – зазначив він.

Раніше Сирський повідомив, як зменшити випадки СЗЧ.

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