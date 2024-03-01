ЗСУ збудували оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки – експерт Bild (мапа)

Командування ЗСУ стверджує, що вдалося стабілізувати фронт на лінії Бердичі-Семенівка-Орлівка-Тоненьке-Первомайське.
Україна побудувала оборону вздовж водойм на захід від захопленої ворогом Авдіївки на Донеччині. Там розташовані ставки та невеликі річки, які зручно обороняти.
Про це повідомляє експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.
У повідомленні йдеться, що за останній час російські окупанти просунулися на відстань до 5 км від Авдіївки, захопивши села Степове, Сєверне, Ласточкине та Водяне.
Ворожі війська наступають далі на захід широким фронтом загальною довжиною 10-15 км.
Командування українських військ стверджує, що їм вдалося стабілізувати фронт на лінії Бердичі-Семенівка-Орлівка-Тоненьке-Первомайське. Зазначається, що там розташовані ставки та невеликі річки, які зручно обороняти.
"Найближчими днями ми побачимо, чи справді їм вдалося збудувати там лінію оборони та зупинити великий прорив", – зауважив Рьопке.
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Нагадаємо, днем раніше в ОСУВ "Таврія" повідомили, що ЗСУ продовжують оборонну операцію на Авдіївському напрямку, і що цьому сприяє рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі.
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