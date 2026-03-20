ЗСУ збили FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52
Росіяни втрачають техніку на фронті.
У Донецькій області бійці збили російський вертоліт за допомогою дрона.
Про це повідомив радник міністра оборони та громадський діяч Сергій Стерненко.
«На Покровському напрямку бійці 59-ї ОШБр збили FPV-дроном російський Ка-52», — пише Стерненко.
Згодом командувач Сил Безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) уточнив, що ворожий Ка-52 знищили пілоти 59 ОШБр СБС в районі населеного пункту Надіївка Донецької області.
Після аварійної посадки екіпаж гелікоптера спробував врятуватися, але бійці 414 бригади “Птахи Мадяра” ліквідували їх.
Зазначимо, вартість російського вертольоту Ка-52 складає близько 16 мільйонів доларів. Ка-52 має сучасну систему виявлення цілей та широкий спектр авіаційного озброєння, зокрема систему “Вихрь”.
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку Повітряні сили ЗСУ збили російський Су-34, який атакував керованими авіабомбами обласний центр.