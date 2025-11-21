ЗСУ "збили темп" наступу Росії на небезпечній ділянці фронту: що відомо

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою. Російська армія постійно тисне, застосовуючи велику кількість дронів, авіацію та важке озброєння, зокрема завдаючи ударів по Мирнограду.

Про це розповів військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

«Мета нашої оборонної операції зараз — стримування противника, не давати йому розвивати темп наступальних дій,» — пояснив Мусієнко.

Реклама

Якщо російські війська набирають темп, вони можуть швидко закріплюватися на нових рубежах і рухатися далі. Саме цьому намагаються запобігти українські сили.

За словами експерта, після кількох тижнів швидкого просування російських підрозділів, темп їхніх дій біля Покровська вдалося знизити. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі українських сил:

Напрямок посилили спецпризначенці, штурмові частини та артилерія.

Спільні операції та дії допомогли пригальмувати просування ворога, змушуючи російські підрозділи більше часу витрачати на бої на підступах до міста.

Ключовим елементом успіху стала також робота по логістиці РФ.

«Перерізати логістичне забезпечення противника потрібно для того, щоб досягати таких цілей по стримуванню ворога,» — наголосив військовослужбовець.

Реклама

Ураження логістики біля Покровська ускладнює постачання боєприпасів та підкріплень, позбавляючи ворога переваги в темпі й розтягуючи наступальні дії в часі. Це дає українській обороні більше можливостей для зупинки атак.

Нагадаємо, українські Сили оборони утримують ключові рубежі на півночі Покровська та контролюють позиції південніше залізниці. Російські війська намагаються прорватися через залізничну лінію, щоб розширити зону окупації, однак ці спроби успішно блокуються.

За даними 7 корпусу ДШВ, противник зазнає значних втрат і змушений підтягувати резерви, зокрема підрозділи 76-ї дивізії РФ. Українські військові працюють над повним перекриттям логістики ворога та проводять зачистку на околицях Мирнограда, де виявляють і ліквідовують диверсійні групи РФ.