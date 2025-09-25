- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 620
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ збили ворожий СУ-34: перші деталі
Багатоцільовий винищувач-бомбардувальник збито на Запорізькому напрямку.
Доповнено додатковими матеріалами
Сьогодні, 25 вересня, росіяни втратили свій винищувач на одному з гарячих напрямків.
За даними командування ПС ЗСУ, багатоцільовий винищувач-бомбардувальник збито на Запорізькому напрямку о 4:00 25 вересня.
«Вказаний борт здійснював терористичні атаки на Запоріжжя із використанням КАБів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у росіян розбився літак-штурмовк Су-25.
А 7 червня українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на Курському напрямку.