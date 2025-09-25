ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
620
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ збили ворожий СУ-34: перші деталі

Багатоцільовий винищувач-бомбардувальник збито на Запорізькому напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Су-34

Су-34 / © Вікіпедія

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 25 вересня, росіяни втратили свій винищувач на одному з гарячих напрямків.

За даними командування ПС ЗСУ, багатоцільовий винищувач-бомбардувальник збито на Запорізькому напрямку о 4:00 25 вересня.

«Вказаний борт здійснював терористичні атаки на Запоріжжя із використанням КАБів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у росіян розбився літак-штурмовк Су-25.

А 7 червня українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на Курському напрямку.

Дата публікації
Кількість переглядів
620
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie