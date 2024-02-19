ЗСУ здатні зміцнити оборону і зупинити наступ РФ: експерти назвали напрямок

Збройні сили України здатні створити і зміцнити нові оборонні лінії на захід від Авдіївки, що стане кульмінацією російського наступу на цій ділянці фронту.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, немає підтверджуючих відеозаписів хаотичного виведення українських військ, про яке 18 лютого заявило Міністерство оборони РФ, наголошуючи, що російські війська продовжують наступальні операції із захоплення території Донецької області.

Деякі російські блогери повідомляли, що нібито українським військам не вистачає оборонних позицій, і росіяни можуть далі рухатися до західної частини області за рахунок "панічних" і "дезорганізованих" українських сил.

"ISW досі не спостерігала відеозаписів безладного виведення українських військ, що підтверджувало б ці російські твердження, і очікувала б побачити такі кадри, якби виведення військ було хаотичним і в більших масштабах, з огляду на звичні схеми роботи російських джерел, що мають доступ до таких матеріалів", — стверджують експерти ISW.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти почали наступ одразу на трьох напрямках. Більше про це читайте у новині.

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