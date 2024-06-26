ЗСУ здійснили контратаку біля Часового Яру і вибили росіян: деталі від Bild

Потужна битва за місто триває кілька місяців.

Українські Збройні сили контратакували біля міста Часів Яр у Донецькій області та вибили російських окупантів з мікрорайону "Канал".

Про це повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Українська армія відбила (або ніколи не втрачала) кілька вулиць у мікрорайоні "Канал" у Часовому Ярі", - наголосив аналітик.

Своєю чергою, за його словами, війська РФ безуспішно контратакують селище Калинівка, розташоване на північ від "Каналу". Раніше загарбники захопили його та підійшли до каналу Сіверський Донець - Донбас. Втім, згодом їх відкинули українські захисники.

Bild наголошує, що битва за Часів Яр, що на захід від Бахмута, триває вже кілька місяців. Місто стоїть на пагорбах, а також відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець - Донбас. Саме на сході за каналом розташований житловий мікрорайон "Канал" із багатоквартирними будинками.