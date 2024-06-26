ЗСУ здійснили контратаку біля Часового Яру і вибили росіян: деталі від Bild

Потужна битва за місто триває кілька місяців.
Українські Збройні сили контратакували біля міста Часів Яр у Донецькій області та вибили російських окупантів з мікрорайону "Канал".
Про це повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.
"Українська армія відбила (або ніколи не втрачала) кілька вулиць у мікрорайоні "Канал" у Часовому Ярі", - наголосив аналітик.
Своєю чергою, за його словами, війська РФ безуспішно контратакують селище Калинівка, розташоване на північ від "Каналу". Раніше загарбники захопили його та підійшли до каналу Сіверський Донець - Донбас. Втім, згодом їх відкинули українські захисники.
Bild наголошує, що битва за Часів Яр, що на захід від Бахмута, триває вже кілька місяців. Місто стоїть на пагорбах, а також відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець - Донбас. Саме на сході за каналом розташований житловий мікрорайон "Канал" із багатоквартирними будинками.
Раніше окупанти РФ намагалися обійти його з флангів та атакувати безпосередньо. За словами Рьопке, протягом якогось часу окупантам вдалося зайняти зруйновані будівлі, але зараз ЗСУ контратакували та вибили росіян звідти.
Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський заявив: якщо окупантам вдасться захопити Новоолександрівку в Донецькій області, то це означає просування ворога в напрямку до дороги, яка поєднує Покровськ і Костянтинівку.
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