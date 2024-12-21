ЗСУ здійснили першу наземну атаку на фронті за допомогою роботизованих систем - ISW

Українські військові вперше провели наземну атаку лише з використанням безпілотних наземних транспортних засобів та дронів FPV. Позиції окупаційних військ були успішно знищені.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами представника української бригади, що діє на Харківському напрямку, атаку провели в районі населеного пункту Липці, на північ від Харкова. Втім, дати він не уточнив, - як позиції, на яких відбулися бойові дії.

Зазначається, що українські сили застосували десятки роботизованих систем. Зокрема, безпілотні апарати, оснащені кулеметами, а також дрони для встановлення і знешкодження мін на позиціях противника. У результаті операції було успішно знищено російські позиції.

"Ця атака стала прикладом застосування асиметричних ударних можливостей, які Україна активно розвиває, щоб компенсувати обмеження в людських ресурсах. Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали зусилля України, спрямовані на використання технологій та асиметричних ударних можливостей для компенсації обмежень у людських ресурсах, на противагу готовності Росії йти на значні жертви заради незначних територіальних здобутків", – наголошують у своєму звіті аналітики.

В ISW також повідомили, що що Україна продовжує вдосконалювати виробництво безпілотників. 20 грудня в Генштабі ЗСУ заявили про завершення випробувань БпЛА на оптоволокні, які будуть більш стійкі до перешкод радіоелектронної боротьби (РЕБ). Російські війська нещодавно розгорнули такі дрони, зокрема, в Курській області.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський повідомив, що Україна має лазерну зброю "Тризуб" та розвиває проєкт дрона-"матки".

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