ЗСУ здійснили вдалий рейд біля Козачих Лагерів на лівому березі Дніпра: Дикий розповів деталі

Євген Дикий уточнив, що українські військові в полон привезли "цілий взвод на чолі з цілим майором" і знищили ще більше окупантів.

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий прокоментував вдалий рейд українських військових біля Козачих Лагерів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

В ефірі Radio NV Дикий зазначив, що у рейді біля Козачих Лагерів брали участь одразу декілька десятків бійців.

"Зазвичай рейдують маленькі групи до 10 людей. Щось підривають по тилах, не дають їм там себе абсолютно спокійно почувати, перебивають їм тилову логістику. І це робиться, до речі, з моменту, як ми звільнили Херсон. Починаючи з листопада, навіть взимку це весь час тривало. А як тільки по весні потеплішало, то це стало масовим. Там постійно висаджуються наші ДРГ, гуляють по їхніх тилах. Там фактично десь 15−20 кілометрів від берега Дніпра. Там така, можна сказати, певною мірою сіра зона, яка до кінця не контролюється російськими військами", — розповів екскомандир роти батальйону "Айдар".

Водночас, за словами Дикого, закріпитися та облаштувати позиції у цій сірій зоні українскі військові не можуть.

"Власне, була велика інтрига: Козачі Лагері — це ще одна спроба саме зробити постійний плацдарм і далі його розширювати, чи все ж таки рейд. Виявилося, що це рейд, просто рейд достатньо потужний, достатньо яскравий. В тому числі на правий берег з собою навіть не просто затрофеїли, а на правий берег з собою цілий підрозділ полонених привезли. Тобто, фактично ми демонструємо, хто насправді є хазяїнами всієї заплави Дніпра. Але поки це історія не стратегічна. Поки це все ж таки тактична", — сказав він.

Євген Дикий уточнив, що українські військові в полон привезли "цілий взвод на чолі з цілим майором" і знищили ще більше окупантів.

Нагадаємо, днями Збройні сили України здійснили рейд на лівий берег Дніпра у Херсонській області та, ймовірно, прорвали там оборону окупантів вглиб на 800 метрів і повернулись назад.

Читайте також: