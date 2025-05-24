ЗСУ здійснили успішні контрнаступальні дії на важливому напрямку: подробиці

ЗСУ. / © Associated Press

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Протягом минулого тижня ЗСУ здійснили низку контрнаступальних дій у районі населеного пункту Липці та біля Куп’янська Харківської області.

Про розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі FREEДOM.

“У районі Липців Сили оборони провели ряд успішних контратак і було деокуповано близько 200 квадратних кілометрів лісових насаджень. Це серйозні успіхи, які звели нанівець можливість захоплення Липців і просування вглиб Харківської області”, — розповів Снєгирьов.

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Російські окупанти зробили контратаки, аби повернути втрачені позиції. Зокрема, під штурму загарбники застосовували бронетехніку, “чого раніше не було”.

“Це зміна тактики та стратегії дій штурмових груп російських окупантів, які свідчать про те, що використовується тактика “за ціною не постоїмо”. Але і ціна була висока. Понад вісім одиниць важкої бронетехніки було знищено українськими захисниками з використанням засобів ураження та FPV-дронів”, - розповів військовий аналітик.

Окрім того, українські військові мають тактичні успіхи на Куп’янському напрямку. Зокрема, загарбникам не вдалося розширити свою зону присутності у районі Дворічного.

Ба більше, за словами Снєгирьова, Сили оборони України утримують ситуацію під контролем.

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Нагадаємо, аналітики Sky News повідомили про те, що РФ має "чотиримісячне вікно" для прориву на фронті. Видання з посиланням на українського військово повідомляє, що російські війська збираються у північно-східній частині. Втім, у ЗС РФ "нічого не вдається".

Раніше керівник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус заявляв про те, що армія РФ накопичує особовий склад поблизу держкордону на Харківщині. З його слів, окупанти можуть готуватися до активних штурмових дій.

Окрім того, 20 травня росіяни намагалися прорватися через кордон на Харківщині - в районі населеного пункту Строївка. За інформацією військових, згодом з'ясувалося, що на територію України проривалися російські штурмовики.

Дата публікації 13:32, 24.05.25 Кількість переглядів 12 Росіяни лазять по трубах на Торецькому напрямку! Боєць "Азову" розповів деталі