ЗСУ зірвали чергову дату псевдореферендума окупантів, проте вони і далі підкупають і обманюють місцевих

Окупанти відмовилися від проведення так званих референдумів на Запоріжжі, Харківщині та Херсонщині, які мали провести вже завтра, 11 вересня.

Фейкові референдуми на українських територіях мали створити картинку для кремлівського телебачення про нібито прагнення українців доєднатися до «руского міра». Плани окупантів перекреслила українська армія, яка відвойовує дедалі більшу територію. А ще – місцеві, які, попри окупацію, лишаються вірними своїй державі, йдеться в ТСН.

Російські прапори, військова техніка та окупанти, що контролюють кожен крок місцевих – на Запоріжжі закріпити свою владу росіяни намагаються за кримським сценарієм. Анонсували референдум, де українці нібито мали проголосувати за «воз’єднання» із РФ.

Олексій Николаєнко, якому вдалося виїхати з окупованого Мелітополя, розказує, що там окупанти намагаються підкупити людей. Ходять по квартирах, мовляв проводять опитування. І роздають анкети на отримання матеріальної допомоги. Декому з сусідів чоловіка її вже навіть виплатили. «Розпитували, чи підуть вони на референдум, за кого вони голосуватимуть? Звичайно, що вони відповідали. Зрозуміти ж можна. Так, казали, будемо за Росію», - розповідає чоловік.

Бо якщо скажеш інакше, то заберуть "на підвал". Залякування й підкуп - використовують рашисти задля своєї цілі. Комусь на Запоріжжі роздають розграбовані продукти та вугілля, а деяким – тільки обіцяють. «У свій час казали: ми надамо допомогу, конвектора, електропечі надамо, вугілля, дрова. Ви, будь ласка, списки підготуйте з паспортними даними, з усією інформацією особистою. І ми вам все це надамо. Списки було складено, але обіцяної допомоги ніхто не отримав», - кажуть переселенці.

«Ми в січні місяці закупили на всі школи вугілля, палети. У нас все було заготовлено на новий опалювальний сезон. Тепер вони, зрозуміло, що це вугілля роздають людям. Зараз іде розмова про те що вас покинули, а «ми вам привезем» і вже відео є, де вони в районному будинку культури розклали десь 300-400 пакетів гуманітарки, яку, мабуть, планують видавати під час так званого референдуму», - розповідає міський голова Пологів Юрій Коноваленко.

Терміни проведення так званих референдумів на Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині рашисти постійно сунуть. Спочатку планували на серпень, але не вийшло, перенесли на 11 вересня: обладнали виборчі дільниці, куди навіть вже сейфи завезли. Але тепер, коли ЗСУ стрімко відвойовують українські території, голосування знов скасували.

Але чи відмовились рашисти від планів голосування остаточно? Ні - вважають голови окупованих міст та районів. Навіть якщо голосувати прийдуть кілька десятків людей, то так званий референдум орки визнають таким що відбувся. «Це не референдум, це примус, під зброєю. Примус людей для того, щоб пропагандистські ТВ і ЗМІ у РФ на весь світ показали, що дивіться, як люди голосують, вони чекали…», - каже голова пологівської РДА Артур Крупський.

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«Ми розуміємо, що вони зроблять все, щоб показати картинку, що проголосувало 110%. А ми з іншого боку зробимо картинку, як це є насправді», - додає міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Юристи кажуть, відповідальність нестимуть усі, хто допомагатиме рашистам в проведенні фейкового референдуму. «Приймання участі в організації – це безумовно склад кримінального правопорушення, покарання за нього передбачено до 15 років позбавлення волі. Але за певних умов – навіть просто прийти і проголосувати, якщо тебе не змушують, а ти добровільно приймаєш участь, тобто визнаєш окупаційну владу, це також може бути ознакою злочину», - пояснює Денис Штабовенко.

Наступна дата для голосування на окупованих землях, яку оголосили росіяни – це 4 листопада. Ця спроба номер три, з огляду на наступ ЗСУ, виглядає дуже примарною.

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