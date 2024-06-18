ЗСУ зірвали наступ Росії на Харківщині: комбат розкрив, чи можуть вони відкрити інший напрямок

Росіяни після спроби наступати у Харківській області загрузли на цьому напрямку. Це сталося завдяки потужному спротиву сил оборони.

Таку думку висловив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко у коментарі 24 Каналу.

За його словами, нині той резерв, що має противник, він застосовує для поповнення чисельних втрат, які зазнає на полі бою.

"Сили оборони значно зірвали плани противника як щодо присутності в Харківській області, так і можливості переходу лінії державного кордону в іншому місці", – наголосив командир батальйону.

Однак варто розуміти, що росіяни продовжують готувати свій особовий склад. За останній рік рівень підготовки контрактників зріс у рази. Представники приватних військових компаній "Шторм Z", які комплектуються соціальними елементами та особами, що були позбавлені волі, мають гірший рівень підготовки. Вони виконують дещо інші завдання: розвідка боєм, проходження через мінні загородження.

Водночас ситуація на Харківщині така, що ворог для покращення свого становища може туди перекидати додаткові резерви з інших напрямків. Це чітко відстежує українська розвідка, яка розуміє переміщення, поповнення у ворожому війську. Також усвідомлює потенційні загрози, які можуть виникнути, зокрема, і вздовж лінії державного контролю.

"Тому у противника точно не буде можливості з легкістю відкрити ще один напрямок на тому чи іншому відтинку фронту. А також без втрат поповнювати свої резерви на передній лінії бойового зіткнення. Українські сили противника бачать, розуміють і ліквідують", – наголосив Юрій Федоренко.

Нагадаємо, у Зеленськького заявили, що новий наступ РФ на Харківщині 2024 став черговим доказом неефективності та фатальності дій російської армії в Україні. Він виявився однією з найфатальніших операцій для окупантів за весь час війни.

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