ЗСУ зірвали перші спроби захопити Маріуполь: це призвело до значних втрат армії РФ - британська розвідка

Росія має значні проблеми з ресурсами для війни в Україні.

Попри те, що російські сили оточували Маріуполь більше десяти тижнів, стійкий опір української армії затримав можливість Росії отримати повний контроль над містом.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Це зірвало ранні спроби РФ захопити ключове місто та призвело до людських втрат серед російських військ.

"Намагаючись подолати український спротив, Росія широко використала допоміжні сили, зокрема, кілька тисяч чеченських бойовиків, зосереджених переважно на маріупольському та луганському напрямках", - йдеться у повідомленні.

У Мінобороні зазначили, що ці сили складаються як із окремих добровольців, так і з підрозділів національної гвардії, які зазвичай займаються підтримкою влади голови Чеченської Республіки Рамазана Кадирова.

"Кадиров, ймовірно, тримає цей контингент під особистим контролем, а його двоюрідний брат Адам Делімханов, ймовірно, діяв як чеченський польовий командир у Маріуполі. Застосування в боях таких розрізнених сил свідчить, що Росія має значні проблеми з ресурсами для війни в Україні, і, швидше за все, посилює проблеми невпорядкованості командування, які й надалі продовжують ускладнювати дії РФ", - йдеться у дописі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/EDgWj6lYbl — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 18, 2022

Нагадаємо, в Міноборони прокоментували евакуацію українських захисників з Маріуполя.

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