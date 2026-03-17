Сили оборони України за короткий період звільнили понад 400 кв. км територій, просуваючись на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Тактичні успіхи ЗСУ вже перерізали ключові логістичні шляхи російських військ та змушують ворога виводити підрозділи з резерву.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування ЗСУ на Дніпропетровщині руйнує плани ворога на Запоріжжі

Просування українських військ у Дніпропетровській області, що триває, ймовірно, стримує російські наступальні дії на Олександрівському напрямку та найближчим часом може поставити під загрозу їхній наступ у районі Гуляйполя. За наявною інформацією, від кінця січня 2026 року до приблизно 10 березня українські сили звільнили понад 400 кв. км на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках у межах двох окремих операцій.

Тактичні успіхи ЗСУ на фронті

Український військовий аналітик Костянтин Машовець 16 березня повідомив, що протягом останнього тижня (орієнтовно від 9 березня) українські підрозділи досягли нових тактичних успіхів. Зокрема, вони:

зайшли до Січневого;

просунулися до східних околиць Воскресенської;

рухалися у напрямку Новоіванівки;

закріпилися в південно-східній частині Новомиколаївки;

встановили контроль над Рибним.

За оцінкою Машовця, підрозділи російської 39-ї мотострілецької бригади, що діють на схід від річки Вовча, можуть бути змушені відступити до рубежу Воскресенка — Маліївка для стабілізації оборони.

Також повідомляється, що українські сили наблизилися приблизно на 2 км до траси Гуляйполе — Велика Новосілка з північного боку, фактично ускладнивши її використання для російського забезпечення.

Контратаки ЗСУ в районі Гуляйполя

Паралельно українські підрозділи проводять контратаки на північний захід від Гуляйполя. За наявними даними, вони:

досягли східних околиць Гіркого;

просунулися до західних околиць Староукраїнки;

увійшли до Святопетрівки.

Хоча ці дії поки не створили критичної загрози тиловим позиціям російських військ у районі Гуляйполя, вони суттєво уповільнили темпи їхнього наступу — до менш ніж 1,2 — 1,5 км на тиждень.

© Інститут вивчення війни (ISW)

Перекидання російських військ

Активні дії ЗСУ змушують російське командування перерозподіляти ресурси, зокрема:

підрозділи 40-ї та 55-ї бригад морської піхоти були перекинуті з району Добропілля на Гуляйпільський напрямок;

для посилення оборони на Олександрівському напрямку можуть залучатися 69-та окрема бригада прикриття та 38-ма мотострілецька бригада;

зафіксовано застосування дронів 656-го мотострілецького полку, що свідчить про використання глибоких резервів, які не залучалися від серпня 2025 року.

За оцінками аналітиків, подальший тиск і контратаки українських сил у Дніпропетровській області можуть поставити російське командування перед складним вибором: утримувати вже зайняті позиції або спрямовувати ресурси на нові наступальні дії. Це, своєю чергою, здатне зірвати плани російського весняно-літнього наступу 2026 року.

Нагадаємо, 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України зірвали масштабний березневий наступ РФ. Попри тиск окупантів, реальний обсяг боїв виявився меншим за плани Кремля завдяки стійкості захисників, яка також зміцнює міжнародні позиції України. Президент відзначив успіхи на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Запорізькому напрямку, де ворог отримує жорстку відсіч, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив ефективне знищення сил противника.