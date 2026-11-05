ЗСУ зірвали наступ росіян на кількох напрямках: де ворог зазнав найбільших втрат

ЗСУ зірвали наступ росіян / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Українські захисники продовжують стримувати наступ росіян на різних ділянках фронту. Протягом останніх днів Силам оборони вдалося зірвати низку ворожих штурмів, відбити атаки та не допустити просування противника на кількох напрямках.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) та Генштабі.

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ЗСУ зірвали наступ росіян на кількох напрямках: подробиці

Українським військовим вдалося завадити реалізації низки наступальних задумів росіян протягом останніх кількох днів. Спроби російських окупантів прорвати оборону натрапили на спротив ЗСУ. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

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Зокрема, протягом 3 та 4 листопада російські підрозділи не полишали спроб тиснути на півночі Сумської області, проте контрудари Сил оборони на північний схід від Сум звели ці плани нанівець. Особливо активними були росіяни 4 листопада на Миропільському напрямку.

Тим часом на Лиманському напрямку навіть самі росіяни спростували поширені раніше міфи про повне захоплення Зарічного. Насправді ж цей населений пункт досі залишається спірною «сірою зоною», де окупанти лише марно намагаються закріпитися.

Аналогічна ситуація склалася і східніше від Слов’янська та Краматорська. Попри активні атаки, ворог не зміг покращити своє тактичне положення. ЗСУ зустріли їх ударами як на південному березі Сіверського Дінця, так і на південний схід від Слов’янська.

Найвищу концентрацію ворожих зусиль зафіксовано на Костянтинівсько-Дружківському напрямку. За офіційною інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом 3–4 листопада на цій ділянці окупанти здійснили рекордні 24 штурми, що стало абсолютним максимумом інтенсивності атак по всьому фронту.

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Натомість на Добропільському напрямку відбулося зменшення тиску ворога. Завдяки ефективним контратакам Сил оборони штурми росіян завершувалися невдало.

Не увінчалися успіхом і спроби ворога просунутися на півдні: на Гуляйпільському напрямку та в західному секторі Запорізької області загарбники зазнали невдачі під час спроб штурму 3–4 листопада. ЗСУ контратакували на південь від Оріхова.

Що кажуть у Генштабі про ситуацію на фронті

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Росіяни втратили ще 2380 осіб особового складу.

Росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру та скидати на неї керовані авіабомби. Лише за добу ворог атакував ними 89 разів та скинув 289 керованих авіабомб. Крім цього, ворог випустив 7045 дронів-камікадзе та провів 2449 обстрілів.

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Під артилерійськими та авіаційними ударами опинилися громади Чернігівщини та Сумщини.

Росіяни атакують на всіх напрямках фронту, крім Куп’янського, Олександрівського, Оріхівського, Придніпровського та Краматорського.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ вдалося зупинити шість спроб наступу у районах Тернової, Стариці, Рибалчиного та Амбарного. На Лиманському напрямку також відбито шість атак.

На Слов’янському напрямку росіяни зробили дві невдалі спроби просування. Особливо активним залишається напрямок Костянтинівки, де росіяни за добу 10 разів спробували піти на штурм в районах Костянтинівки та Дружківки.

Особлива активність ворога на Покровському напрямку: підрозділи ЗСУ зупинили 17 атак. Наступ відбувався поблизу Сергіївки, Молодецького й Новопавлівки, а також у напрямках Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Чернігівки та Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку відбито дев’ять ворожих атак неподалік Злагоди, Тернуватого, Долинки, Гіркого та Єгорівки.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті:

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається складною, але перебуває під контролем Сил оборони. Попри чисельну перевагу противника та активне використання ним безпілотників на окремих напрямках, українські військові стримують наступ завдяки технологічним рішенням.

Непідготовлене збільшення складу російських військ для наступальних дій призвело до значних втрат армії РФ, які у жовтні сягнули рекордних 54 тисяч осіб.

Не досягнувши бажаного результату на полі бою, Росія посилила удари по цивільному населенню, енергетичній та залізничній інфраструктурі. У зв’язку з цим Зеленський наголосив на нагальній потребі посилення ППО для захисту цивільних громадян та критичних об’єктів.

Крім усього, впродовж доби 1 листопада російська армія зазнала найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення — 2 500 військових. За даними Генштабу ЗСУ, цим було перевершено попередній рекорд від 21 жовтня 2026 року у 2 250 втрачених російських військових.

Загальні втрати росіян серед особового складу РФ досягли близько 1 592 770 осіб.

За даними видання The Economist, загальні втрати армії РФ убитими та пораненими оцінюються від 1,4 до 2,1 млн осіб. Зі свого боку, російська служба BBC та «Медіазона» на основі відкритих джерел поіменно підтвердили загибель щонайменше 276 113 військових, зауваживши, що реальні цифри є значно вищими.

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