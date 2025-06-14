ЗСУ зірвали плани росіян на Сумщині: Зеленський пояснив, що стало вирішальним

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Ворог намагався активно просуватися на Сумському напрямку, зробивши цей напрямок пріоритетним разом із Покровським. Однак українські військові завдали удару в районі Тьоткіного, що в Курській області РФ, через що противник змушений був перекидати туди сили.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

«Українські збройні сили завдали удар в Курській області в напрямку Тьоткіно. Зараз руські перекинули туди сили, щоб там не було нашого просування. Вони дійсно там тримають нас, але і не можуть звідти відійти. Тому я вважаю, що розділення їхнього угруповання на шматки не дало їм можливості просуватися глибше на Сумському напрямку», — заявив президент.

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Президент додав, що на Покровському напрямку також немає суттєвих змін — позиції ЗСУ утримуються. За його словами, бої точаться поблизу Андріївки та Кіндратівки, де російські підрозділи зазнають втрат.

«Тому бої і йдуть на оцій відстані, де Андріївка, Кіндратівка. В кожному з цих пунктів ви можете знайти до роти „рускіх“ військових, які там були. Тобто їх знищували наші війська. Тобто це правильна історія, щоб їх накопичення було зменшено», — додав глава держави.

Ситуація в Сумській області

Нагадаємо, військовий експерт Іван Ступак заявляв, що Росія контролює майже 250 квадратних кілометрів території Сумської області.

Водночас народний депутат Олександр Федієнко зазначив, що просування російських військ на Сумському напрямку не пов’язане зі слабкістю українських фортифікацій.

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За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, протягом останніх кількох днів просування ворога на Сумщині фактично зупинилося.