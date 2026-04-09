ЗСУ зірвали російський наступ: Сирський розкрив деталі успіху

Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ.

Про це повідомив головком Олександр Сирський.

«У середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують більше 11 тисяч бойових завдань. Окремо хотів би виділити зростання ефективності наших засобів Middle Strike. Майже 350 ударів на оперативну глибину (30-120 км). Уражено 143 об’єкти логістики та склади противника, 52 пункти управління російської армії, 20 об’єктів нафтової й енергетичної галузі ворога та багато іншого», — зазначив він.

Водночас і противник не стоїть на місці.

«Згідно з даними нашої розвідки, станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем (БпС) до 101 тис. військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тис. Тому ми не маємо права зупинятися у цьому вирішальному протистоянні», — додав він.

На півдні найактивнішим напрямком залишається Гуляйпільський. Крім штурмових дій, росіяни застосовують там тактику інфільтрації.

Ворог намагається взяти під контроль населений пункт Залізничне, за яким розташовано село Гірке, прагне захопити місто Гуляйполе, витиснути звідти ЗСУ та просунутися у бік Запоріжжя. Українські сили ефективно відбивають штурми, знищуючи техніку і живу силу, зокрема за допомогою дронів і мінування.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планувала розпочати повноцінний наступ, але ці плани, очевидно, провалилися.

Також повідомлялося, що російські війська готують особовий склад і бронетехніку до ймовірного наступу на Слов’янському напрямку в Донецькій області. За даними аналітиків, ЗСУ мають успіхи та просування на Донеччині.