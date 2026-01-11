ЗСУ зірвали спробу РФ створити плацдарм на Сумщині

Росіяни брешуть про успіх на Сумщині / © Associated Press

Російські окупаційні війська активізували зусилля на Північно-Слобожанському напрямку, намагаючись закріпитися в районі населеного пункту Хотінь.

За даними 7-го корпусу Десантно-штурмових військ, противник розглядає цю ділянку як стратегічний плацдарм для подальшого просування в бік Сум.

У зоні відповідальності 78-ї окремої десантно-штурмової бригади зафіксовано зміну тактики ворога: замість лобових атак піхота РФ намагається обходити українські позиції через фланги, супроводжуючи це масованим застосуванням безпілотних систем для розвідки та корегування вогню.

Успішна робота українських операторів БпЛА та артилерії змушує ворога нести втрати та постійно змінювати райони зосередження

Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що Сили оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського Сумської області, звідки росіяни вивезли понад 50 цивільних людей.

23 грудня очільник відділу комунікацій Угрупування об’єднаних сил у складі Збройних сил України Віктор Трегубов повідомив, що на територію прикордонного села Грабовське, яке 20−21 грудня стало ціллю ворожої атаки, зайшли близько 100 російських військових. Вони намагалися просунутися у бік Рясного.

Наразі у Грабовському, де стався прорив кордону, армія РФ не робить спроб вийти за межі цього населеного пункту, а також просунутися вглиб території.