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ЗСУ зменшили армію Росії ще на 850 окупантів: Генштаб назвав втрати

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ зменшили армію Росії ще на 850 окупантів: Генштаб назвав втрати

Російська військова форма / Фото: Associated Press

Окрім втрат у живій силі, у ворога знищено 18 танків та 15 бронемашин.

Українські війська ліквідували на фронті ще 850 російських окупантів протягом 13 грудня.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії у війні проти України на 13 грудня сягають близько 341 500 бійців ліквідованими та пораненими.

Втрати ворога на 13 грудня

Загальні бойові втрати окупантів на 13 грудня:

  • особовий склад ‒ близько 341 500 (+850) осіб,
  • танки ‒ 5682 (+18),
  • бойові броньовані машини ‒ 10594 (+15),
  • артилерійські системи – 8076 (+3),
  • РСЗВ – 919 (+0),
  • засоби ППО ‒ 605 (+0),
  • літаки – 324 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1596 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 22 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 10662 (+12),
  • спеціальна техніка ‒ 1176 (+6).
Втрати РФ на 13 грудня у війні проти України / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати РФ на 13 грудня у війні проти України / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, через значні втрати російська армія формує штурмові загони з офіцерів на півдні України.

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Дата публікації
Перегляди
214
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