ЗСУ зменшили армію Росії ще на 850 окупантів: Генштаб назвав втрати

Окрім втрат у живій силі, у ворога знищено 18 танків та 15 бронемашин.

Українські війська ліквідували на фронті ще 850 російських окупантів протягом 13 грудня.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії у війні проти України на 13 грудня сягають близько 341 500 бійців ліквідованими та пораненими.

Втрати ворога на 13 грудня

Загальні бойові втрати окупантів на 13 грудня:

особовий склад ‒ близько 341 500 (+850) осіб,

танки ‒ 5682 (+18),

бойові броньовані машини ‒ 10594 (+15),

артилерійські системи – 8076 (+3),

РСЗВ – 919 (+0),

засоби ППО ‒ 605 (+0),

літаки – 324 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),

крилаті ракети ‒ 1596 (+0),

кораблі/катери ‒ 22 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 10662 (+12),

спеціальна техніка ‒ 1176 (+6).

Втрати РФ на 13 грудня у війні проти України / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, через значні втрати російська армія формує штурмові загони з офіцерів на півдні України.

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