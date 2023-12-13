ЗСУ зменшили армію Росії ще на 850 окупантів: Генштаб назвав втрати

Окрім втрат у живій силі, у ворога знищено 18 танків та 15 бронемашин.
Українські війська ліквідували на фронті ще 850 російських окупантів протягом 13 грудня.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати Росії у війні проти України на 13 грудня сягають близько 341 500 бійців ліквідованими та пораненими.
Втрати ворога на 13 грудня
Загальні бойові втрати окупантів на 13 грудня:
- особовий склад ‒ близько 341 500 (+850) осіб,
- танки ‒ 5682 (+18),
- бойові броньовані машини ‒ 10594 (+15),
- артилерійські системи – 8076 (+3),
- РСЗВ – 919 (+0),
- засоби ППО ‒ 605 (+0),
- літаки – 324 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1596 (+0),
- кораблі/катери ‒ 22 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 10662 (+12),
- спеціальна техніка ‒ 1176 (+6).
До слова, через значні втрати російська армія формує штурмові загони з офіцерів на півдні України.
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