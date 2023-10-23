ЗСУ "зменшили" армію Росії ще на 870 бійців: Генштаб назвав втрати

Окупанти також залишилися на фронті без десятків артсистем та бойових броньованих машин.
Втрати російської армії у війні проти України на 23 жовтня становлять 870 бійців убитими і пораненими. Також знищено десятки одиниць ворожої техніки.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні 23 жовтня.
Втрати ворога на 23 жовтня
Загальні бойові втрати російських військ у живій силі становлять близько 294 700 бійців від початку повномасштабної війни. Так, лише за попередню добу ЗСУ ліквідували 870 окупантів.
Втрати росіян в озброєнні і техніці:
- танки ‒ 5093 (+12),
- бойові броньовані машини ‒ 9653 (+22),
- артилерійські системи – 7057 (+25),
- РСЗВ – 825 (+0),
- засоби ППО ‒ 551 (+2),
- літаки – 320 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),
- крилаті ракети ‒ 1536 (+1),
- кораблі/катери ‒ 20 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 9419 (+15),
- спеціальна техніка ‒ 998 (+7).
До слова, як повідомили в Інституті вивчення війни, Росія не зважає на втрати і надалі перекидає свої війська на Авдіївський напрямок.
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