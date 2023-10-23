ЗСУ "зменшили" армію Росії ще на 870 бійців: Генштаб назвав втрати

Окупанти також залишилися на фронті без десятків артсистем та бойових броньованих машин.

Втрати російської армії у війні проти України на 23 жовтня становлять 870 бійців убитими і пораненими. Також знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні 23 жовтня.

Втрати ворога на 23 жовтня

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі становлять близько 294 700 бійців від початку повномасштабної війни. Так, лише за попередню добу ЗСУ ліквідували 870 окупантів.

Втрати росіян в озброєнні і техніці:

танки ‒ 5093 (+12),

бойові броньовані машини ‒ 9653 (+22),

артилерійські системи – 7057 (+25),

РСЗВ – 825 (+0),

засоби ППО ‒ 551 (+2),

літаки – 320 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),

крилаті ракети ‒ 1536 (+1),

кораблі/катери ‒ 20 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 9419 (+15),

спеціальна техніка ‒ 998 (+7).

Втрати Росії у війні проти України на 23 жовтня 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, як повідомили в Інституті вивчення війни, Росія не зважає на втрати і надалі перекидає свої війська на Авдіївський напрямок.

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