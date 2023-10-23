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ЗСУ "зменшили" армію Росії ще на 870 бійців: Генштаб назвав втрати

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ "зменшили" армію Росії ще на 870 бійців: Генштаб назвав втрати

Фото з позицій російських військових / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окупанти також залишилися на фронті без десятків артсистем та бойових броньованих машин.

Втрати російської армії у війні проти України на 23 жовтня становлять 870 бійців убитими і пораненими. Також знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні 23 жовтня. 

Втрати ворога на 23 жовтня

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі становлять близько 294 700 бійців від початку повномасштабної війни. Так, лише за попередню добу ЗСУ ліквідували 870 окупантів.

Втрати росіян в озброєнні і техніці:

  • танки ‒ 5093 (+12),
  • бойові броньовані машини ‒ 9653 (+22),
  • артилерійські системи – 7057 (+25),
  • РСЗВ – 825 (+0),
  • засоби ППО ‒ 551 (+2),
  • літаки – 320 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1536 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 20 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9419 (+15),
  • спеціальна техніка ‒ 998 (+7).
Втрати Росії у війні проти України на 23 жовтня 2023 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати Росії у війні проти України на 23 жовтня 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, як повідомили в Інституті вивчення війни, Росія не зважає на втрати і надалі перекидає свої війська на Авдіївський напрямок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Их много, но это и хорошая мишень| Маломуж

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Дата публікації
Перегляди
642
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