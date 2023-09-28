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ЗСУ "зменшили" російську армію на 330 бійців: Генштаб назвав втрати РФ

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ "зменшили" російську армію на 330 бійців: Генштаб назвав втрати РФ

Військова каска російських окупантів / Фото: Associated Press

Найбільших втрат в озброєнні загарбники зазнали в артсистемах – знищено 38.

Російська армія втратила у війні проти України 330 бійців протягом 27 вересня, а також десятки одиниць озброєння та військової техніки.

Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні.

Втрати окупантів на 28 вересня

Загальні бойові втрати російських військ станом на 28 вересня:

  • особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб,
  • танків ‒ 4679 (+4) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 8962 (+12) одиниці,
  • артилерійських систем – 6375 (+38) одиниць,
  • РСЗВ – 793 (+1) одиниці,
  • засобів ППО ‒ 535 (+1) одиниць,
  • літаків – 315 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4957 (+9) одиниць,
  • крилатих ракет ‒ 1529 (+0) одиниць,
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) одиниць,
  • підводних човнів – 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8815 (+23) одиниць,
  • спеціальної техніки ‒ 929 (+2) одиниць.
Російські втрати на 28 вересня / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Російські втрати на 28 вересня / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, українські військові з ударної роти безпілотників "Ахіллес" за вечір знищили російську бронетехніку та гаубиці на понад 7 млн дол. за допомогою таємного безпілотника.

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Дата публікації
Перегляди
440
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