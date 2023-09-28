ЗСУ "зменшили" російську армію на 330 бійців: Генштаб назвав втрати РФ

Найбільших втрат в озброєнні загарбники зазнали в артсистемах – знищено 38.

Російська армія втратила у війні проти України 330 бійців протягом 27 вересня, а також десятки одиниць озброєння та військової техніки.

Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні.

Втрати окупантів на 28 вересня

Загальні бойові втрати російських військ станом на 28 вересня:

особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб,

танків ‒ 4679 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 8962 (+12) одиниці,

артилерійських систем – 6375 (+38) одиниць,

РСЗВ – 793 (+1) одиниці,

засобів ППО ‒ 535 (+1) одиниць,

літаків – 315 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4957 (+9) одиниць,

крилатих ракет ‒ 1529 (+0) одиниць,

кораблів/катерів ‒ 20 (+0) одиниць,

підводних човнів – 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8815 (+23) одиниць,

спеціальної техніки ‒ 929 (+2) одиниць.

Російські втрати на 28 вересня / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, українські військові з ударної роти безпілотників "Ахіллес" за вечір знищили російську бронетехніку та гаубиці на понад 7 млн дол. за допомогою таємного безпілотника.

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