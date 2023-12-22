ЗСУ зменшили російську армію ще на 1080 осіб: деталі про втрати

Щодо зброї та техніки, то ворог залишився без 24 артилерійських систем та 18 бронемашин.

Втрати Росії у війні проти України на 22 грудня сягають вже 351 350 військових убитими і пораненими.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом доби Сили оборони України ліквідували або поранили на фронті 1080 російських окупантів.

Втрати ворога на 22 грудня

Загальні бойові втрати противника:

особовий склад ‒ близько 351 350 (+1080) осіб,

танки ‒ 5837 (+9),

бойові броньовані машини ‒ 10843 (+18),

артилерійські системи – 8250 (+24),

РСЗВ – 932 (+0),

засоби ППО ‒ 611 (+0),

літаки – 324 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),

крилаті ракети ‒ 1613 (+0),

кораблі/катери ‒ 22 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 10944 (+25),

спеціальна техніка ‒ 1217 (+9).

Втрати ворога на 22 грудня / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, українська військова розвідка перехопила телефонну розмову одного з російських окупантів, у якій той скаржиться на замовчування реальних втрат. Зокрема, військовий каже, що рядових просто кидають "на м'ясо" без підтримки авіації та артилерії.

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