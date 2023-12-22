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ЗСУ зменшили російську армію ще на 1080 осіб: деталі про втрати

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ зменшили російську армію ще на 1080 осіб: деталі про втрати

Втрати РФ / Фото: Associated Press

Щодо зброї та техніки, то ворог залишився без 24 артилерійських систем та 18 бронемашин.

Втрати Росії у війні проти України на 22 грудня сягають вже 351 350 військових убитими і пораненими.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом доби Сили оборони України ліквідували або поранили на фронті 1080 російських окупантів.

Втрати ворога на 22 грудня

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад ‒ близько 351 350 (+1080) осіб,
  • танки ‒ 5837 (+9),
  • бойові броньовані машини ‒ 10843 (+18),
  • артилерійські системи – 8250 (+24),
  • РСЗВ – 932 (+0),
  • засоби ППО ‒ 611 (+0),
  • літаки – 324 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 1613 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 22 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 10944 (+25),
  • спеціальна техніка ‒ 1217 (+9).
Втрати ворога на 22 грудня / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати ворога на 22 грудня / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, українська військова розвідка перехопила телефонну розмову одного з російських окупантів, у якій той скаржиться на замовчування реальних втрат. Зокрема, військовий каже, що рядових просто кидають "на м'ясо" без підтримки авіації та артилерії.

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Дата публікації
Перегляди
516
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