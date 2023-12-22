ЗСУ зменшили російську армію ще на 1080 осіб: деталі про втрати

Щодо зброї та техніки, то ворог залишився без 24 артилерійських систем та 18 бронемашин.
Втрати Росії у війні проти України на 22 грудня сягають вже 351 350 військових убитими і пораненими.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Протягом доби Сили оборони України ліквідували або поранили на фронті 1080 російських окупантів.
Втрати ворога на 22 грудня
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад ‒ близько 351 350 (+1080) осіб,
- танки ‒ 5837 (+9),
- бойові броньовані машини ‒ 10843 (+18),
- артилерійські системи – 8250 (+24),
- РСЗВ – 932 (+0),
- засоби ППО ‒ 611 (+0),
- літаки – 324 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),
- крилаті ракети ‒ 1613 (+0),
- кораблі/катери ‒ 22 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 10944 (+25),
- спеціальна техніка ‒ 1217 (+9).
До слова, українська військова розвідка перехопила телефонну розмову одного з російських окупантів, у якій той скаржиться на замовчування реальних втрат. Зокрема, військовий каже, що рядових просто кидають "на м'ясо" без підтримки авіації та артилерії.
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