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ЗСУ "зменшили" російську армію ще на 420 бійців: втрати ворога за добу

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ "зменшили" російську армію ще на 420 бійців: втрати ворога за добу

Взуття та сухпайок російської армії / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські захисники також позбавили ворога 27 артсистем та 18 броньованих машин з танками.

Втрати російських військ у живій силі становлять 276 270 бійців на ранок 25 вересня. Так, лише за минулу добу на фронті в Україні були ліквідовані 420 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати росіян у війні

Загальні бойові втрати російських військ на 25 вересня становлять:

  • особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,
  • танків ‒ 4667 (+5) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 8927 (+13) одиниць,
  • артилерійських систем – 6260 (+27) одиниць,
  • РСЗВ – 791 (+2) одиницю,
  • засоби ППО ‒ 533 (+2) одиниці,
  • літаків – 315 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4895 (+7) одиниць,
  • крилаті ракети ‒ 1518 (+0) одиниць,
  • кораблі/катери ‒ 20 (+0) одиниць,
  • підводні човни – 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8746 (+12) одиниць,
  • спеціальна техніка ‒ 918 (+4) одиниць.
Російські втрати на 25 вересня / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Російські втрати на 25 вересня / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, напередодні бійці Нацгвардії України знищили російський моторний човен на південному напрямку. Окупанти втратили щонайменше п’ятьох бійців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У россиян проблемы! На фронт гребут всех "плохо лежащих". В оккупации берут даже с заводов!

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Дата публікації
Перегляди
209
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