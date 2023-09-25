ЗСУ "зменшили" російську армію ще на 420 бійців: втрати ворога за добу

Українські захисники також позбавили ворога 27 артсистем та 18 броньованих машин з танками.

Втрати російських військ у живій силі становлять 276 270 бійців на ранок 25 вересня. Так, лише за минулу добу на фронті в Україні були ліквідовані 420 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати росіян у війні

Загальні бойові втрати російських військ на 25 вересня становлять:

особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,

танків ‒ 4667 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 8927 (+13) одиниць,

артилерійських систем – 6260 (+27) одиниць,

РСЗВ – 791 (+2) одиницю,

засоби ППО ‒ 533 (+2) одиниці,

літаків – 315 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4895 (+7) одиниць,

крилаті ракети ‒ 1518 (+0) одиниць,

кораблі/катери ‒ 20 (+0) одиниць,

підводні човни – 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8746 (+12) одиниць,

спеціальна техніка ‒ 918 (+4) одиниць.

Російські втрати на 25 вересня / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, напередодні бійці Нацгвардії України знищили російський моторний човен на південному напрямку. Окупанти втратили щонайменше п’ятьох бійців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У россиян проблемы! На фронт гребут всех "плохо лежащих". В оккупации берут даже с заводов!

Читайте також: