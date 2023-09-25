ЗСУ "зменшили" російську армію ще на 420 бійців: втрати ворога за добу

Українські захисники також позбавили ворога 27 артсистем та 18 броньованих машин з танками.
Втрати російських військ у живій силі становлять 276 270 бійців на ранок 25 вересня. Так, лише за минулу добу на фронті в Україні були ліквідовані 420 окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати росіян у війні
Загальні бойові втрати російських військ на 25 вересня становлять:
- особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,
- танків ‒ 4667 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 8927 (+13) одиниць,
- артилерійських систем – 6260 (+27) одиниць,
- РСЗВ – 791 (+2) одиницю,
- засоби ППО ‒ 533 (+2) одиниці,
- літаків – 315 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4895 (+7) одиниць,
- крилаті ракети ‒ 1518 (+0) одиниць,
- кораблі/катери ‒ 20 (+0) одиниць,
- підводні човни – 1 (+0) одиниця,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8746 (+12) одиниць,
- спеціальна техніка ‒ 918 (+4) одиниць.
До слова, напередодні бійці Нацгвардії України знищили російський моторний човен на південному напрямку. Окупанти втратили щонайменше п’ятьох бійців.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У россиян проблемы! На фронт гребут всех "плохо лежащих". В оккупации берут даже с заводов!
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