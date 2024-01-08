ЗСУ "зменшили" російську армію ще на 440 бійців: деталі про втрати ворога

Окрім того, Сили оборони України знищили чимало ворожих бронемашин та артилерійських систем.

Росія втратила у війні проти України ще 440 своїх бійців протягом 7 січня, а також десятки одиниць свого озброєння та військової техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, загальні втрати російських військ на фронті сягають вже близько 365 170 бійців убитими і пораненими.

Втрати ворога на 8 січня

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України на 8 січня становлять:

особовий склад ‒ близько 365 170 (+440) осіб,

танки ‒ 6031 (+9),

бойові броньовані машини ‒ 11194 (+14),

артилерійські системи – 8666 (+13),

РСЗВ – 953 (+2),

засоби ППО ‒ 638 (+1),

літаки – 329 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),

крилаті ракети ‒ 1787 (+1),

кораблі/катери ‒ 23 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 11542 (+19),

спеціальна техніка ‒ 1328 (+1).

Втрати РФ на 8 січня 2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, оператори Сил спецоперацій ЗСУ та мінометники знищили ворожу групу на Авдіївському напрямку: опубліковане відео.

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