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ЗСУ "зменшили" російську армію ще на 440 бійців: деталі про втрати ворога

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ "зменшили" російську армію ще на 440 бійців: деталі про втрати ворога

Робота ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окрім того, Сили оборони України знищили чимало ворожих бронемашин та артилерійських систем.

Росія втратила у війні проти України ще 440 своїх бійців протягом 7 січня, а також десятки одиниць свого озброєння та військової техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, загальні втрати російських військ на фронті сягають вже близько 365 170 бійців убитими і пораненими.

Втрати ворога на 8 січня

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України на 8 січня становлять:

  • особовий склад ‒ близько 365 170 (+440) осіб,
  • танки ‒ 6031 (+9),
  • бойові броньовані машини ‒ 11194 (+14),
  • артилерійські системи – 8666 (+13),
  • РСЗВ – 953 (+2),
  • засоби ППО ‒ 638 (+1),
  • літаки – 329 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1787 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 23 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 11542 (+19),
  • спеціальна техніка ‒ 1328 (+1).
Втрати РФ на 8 січня 2024 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати РФ на 8 січня 2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, оператори Сил спецоперацій ЗСУ та мінометники знищили ворожу групу на Авдіївському напрямку: опубліковане відео.

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Дата публікації
Перегляди
1071
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