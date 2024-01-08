ЗСУ "зменшили" російську армію ще на 440 бійців: деталі про втрати ворога

Окрім того, Сили оборони України знищили чимало ворожих бронемашин та артилерійських систем.
Росія втратила у війні проти України ще 440 своїх бійців протягом 7 січня, а також десятки одиниць свого озброєння та військової техніки.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Так, загальні втрати російських військ на фронті сягають вже близько 365 170 бійців убитими і пораненими.
Втрати ворога на 8 січня
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України на 8 січня становлять:
- особовий склад ‒ близько 365 170 (+440) осіб,
- танки ‒ 6031 (+9),
- бойові броньовані машини ‒ 11194 (+14),
- артилерійські системи – 8666 (+13),
- РСЗВ – 953 (+2),
- засоби ППО ‒ 638 (+1),
- літаки – 329 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),
- крилаті ракети ‒ 1787 (+1),
- кораблі/катери ‒ 23 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 11542 (+19),
- спеціальна техніка ‒ 1328 (+1).
До слова, оператори Сил спецоперацій ЗСУ та мінометники знищили ворожу групу на Авдіївському напрямку: опубліковане відео.
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