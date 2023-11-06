ЗСУ зменшили російську армію ще на 880 осіб: Генштаб назвав ворожі втрати

Щодо ворожої техніки, то за добу знищено десятки артилерійських систем та БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Українські війська ліквідували чи поранили на фронті 880 російських окупантів протягом доби 5 листопада.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ вранці 6 листопада.
Загальні втрати російських військ від початку повномасштабної війни становлять 305 970 осіб убитими і пораненими.
Втрати ворога на 6 листопада
- особовий склад ‒ близько 305 970 (+880) осіб,
- танки ‒ 5288 (+4),
- бойові броньовані машини ‒ 9958 (+5),
- артилерійські системи – 7389 (+14),
- РСЗВ – 867 (+0),
- засоби ППО ‒ 570 (+0),
- літаки – 322 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5554 (+20),
- крилаті ракети ‒ 1556 (+2),
- кораблі/катери ‒ 20 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 9744 (+14),
- спеціальна техніка ‒ 1047 (+0)
До слова, раніше командир штурмового взводу 3-ї ОШБр з позивним "Малий" розповів, унаслідок чого у його бригаді гине найбільше військових.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Купол від дронів - знищили із... того ж дрона! Чергова втрата росіян!
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