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ЗСУ зменшили російську армію ще на 880 осіб: Генштаб назвав ворожі втрати

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ зменшили російську армію ще на 880 осіб: Генштаб назвав ворожі втрати

Прострелена каска російського військового / Фото: Associated Press

Щодо ворожої техніки, то за добу знищено десятки артилерійських систем та БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Українські війська ліквідували чи поранили на фронті 880 російських окупантів протягом доби 5 листопада.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ вранці 6 листопада.

Загальні втрати російських військ від початку повномасштабної війни становлять 305 970 осіб убитими і пораненими.

Втрати ворога на 6 листопада

  • особовий склад ‒ близько 305 970 (+880) осіб,
  • танки ‒ 5288 (+4),
  • бойові броньовані машини ‒ 9958 (+5),
  • артилерійські системи – 7389 (+14),
  • РСЗВ – 867 (+0),
  • засоби ППО ‒ 570 (+0),
  • літаки – 322 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5554 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 1556 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 20 (+0),
  • підводні човни ‒ 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9744 (+14),
  • спеціальна техніка ‒ 1047 (+0)
Втрати Росії на 6 листопада 2023 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати Росії на 6 листопада 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, раніше командир штурмового взводу 3-ї ОШБр з позивним "Малий" розповів, унаслідок чого у його бригаді гине найбільше військових.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Купол від дронів - знищили із... того ж дрона! Чергова втрата росіян!

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Дата публікації
Перегляди
619
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