Втрати Росії на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російська армія протягом доби зазнала втрат у війні проти України — Сили оборони ліквідувати та поранили 1150 ворожих військових та знищили десятки одиниць їхньої техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати Росії на 19 вересня

Загальні бойові втрати російських військ станом на 19 вересня орієнтовно становлять:

особового складу — близько 1 099 530 (+1150) осіб,

танків — 11191 (+0),

бойових броньованих машин — 23278 (+1),

артилерійських систем — (+17),

РСЗВ — 1492 (+1),

засобів ППО — 1218 (+1),

літаків — 422 (+0),

гелікоптерів — 341 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 60680 (+211),

крилатих ракет — 3718 (+0),

кораблів/катерів — 28 (+0),

підводних човнів — 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 62044 (+44),

спеціальної техніки — 3968 (+3).

До слова, за даними української воєнної розвідки, через втрати у війні Росія може втратити до 25% населення протягом 50 років. Понад мільйон російських солдатів віком від 20 до 35 років були вбиті або поранені, що є значним ударом по демографічній піраміді. Це вже призвело до нестачі робочої сили, особливо у далекосхідних регіонах, де Кремль активно вербував чоловіків на війну.