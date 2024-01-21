ЗСУ змінили тактику у війні з РФ: німецький експерт назвав три головні пункти

За словами експерта, в умовах, коли допомога Заходу згасає, ЗСУ доводиться змінювати свою тактику.

Після того, як контрнаступ, який покладалися великі надії, приніс мінімальні територіальні здобутки, а західна допомога дедалі зменшується, ЗСУ почали використовувати нову тактику у війні з Росією.

Про це пише військовий аналітик Bild Юліан Репке.

"Україна після майже двох років війни виявилася притиснутою до стінки. Зобов'язання щодо надання допомоги із боку Заходу скоротилися майже на 90% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Наразі підтримки з боку США, головного спонсора України, немає взагалі", – зауважив експерт.

Тому він зауважив, як ЗСУ доводиться змінювати свою тактику:

Українські військові за кілька місяців успішно переобладнали закордонні артилерійські снаряди у власні безпілотники-камікадзе.

За межами фронту Київ знайшов тимчасову альтернативу звільненню окупованих територій — партизанські атаки українського спецназу.

Київ переходить від суто військових цілей до знищення російської інфраструктури, яка обслуговує військово-промисловий комплекс.

Раніше військовий експерт Євген Дикий оцінив, чи варто ЗСУ переходити в оборону.

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