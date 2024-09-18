ЗСУ змінюють стратегію і тактику ведення війни: ексголова розвідки розповів подробиці

Українські Збройні сили змінюють стратегію та тактику ведення війни. Зокрема, в новій стратегії основними цілями для Сил оборони є удари по ворогові.

Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в телеканалі FREEДОМ.

"Змінюємо стратегію та тактику ведення війни: від тільки оборонних заходів на фронті по всій лінії та знищення резервів у прифронтовій зоні й на фронті, безпосередньо. Звісно, це асиметричні удари по території Росії, це Курський напрямок. Це системна робота, удари безпілотниками та ракетами середнього й дальнього радіуса дії. Найголовніше — це БпЛА, вони зараз мають пріоритет", - висловився експерт.

Зараз основними цілями для Сил оборони України є склади боєприпасів РФ, аеродроми, пускові установки різних типів - від балістичних і крилатих ракет - до тактичних сил і засобів. Йдеться про атаки по території ворога: в Росії, в окупованих регіонах, на середній і ближній смузі фронту та на лінії фронту.

"Зараз масштабні операції дронами, ракетами, артилерійськими дальніми системами, ракетними системами - це зараз пріоритет, щоб колосально зменшити ресурси ворога, боєприпасів, ракет, КАБів, дезорієнтувати літаки, ракетні системи та живу силу, яка концентрується в окремих навчальних центрах, на підході до фронту, звісно, на фронті, де йдуть реальні бої", - наголосив Маломуж.

Нагадаємо, видання Forbes повідомило про успішні удари і втрати ворога на полігонах. Протягом пів року ЗСУ щонайменше п'ять разів вдарили з HIMARS по місцях скупчення російських окупантів поблизу лінії фронту. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників.

ЗСУ на Донеччині з HIMARS вдарили по полігону зі скупченням окупантів

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