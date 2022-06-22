ЗСУ зможуть блокувати окупантів біля Херсона до початку серпня: експерт оцінив, коли звільнять всі території

Одна з причин збільшення кількості російських військових колон з окупованого Криму у напрямку Мелітополя – успіхи українських військових у контрнаступальних діях. Зокрема, це стосується Херсонської області.

Українські захисники зможуть безпосередньо блокувати російських загарбників на кордоні Херсона до початку серпня.

Таку думку воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" та блогер Олександр Коваленко висловив в ефірі телеканалу TV5.

За його словами, російські війська зараз використовують ресурс, який у них був безпосередньо на плацдармі Запорізької області, тобто вони перегрупували частину своїх підрозділів, особового складу, техніки та інших засобів.

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"Також вони реалізують постачання сил та засобів вже з материкової частини Росії і через тимчасово окупований півострів Крим. Я гадаю, десь приблизно до початку серпня ми побачимо ситуацію, коли Збройні сили України будуть безпосередньо блокувати російських окупантів на кордоні міста Херсон", – прогнозує експерт.

Він також висловив думку, що звільненню Мелітополя передуватиме деокупація інших райцентрів та населених пунктів, розташованих на шляху до міста.

Коваленко заявив про серйозні успіхи ЗСУ на Запорізькому плацдармі. За його словами, лінія фронту зміщується в південному напрямку.

"Якщо говорити про вагомі успіхи, то ми кажемо про Василівку і про Токмак. Але як і Михайлівка, і Дніпрорудне, які дуже важливі при деокупаційних (контрнаступальних) діях – на жаль, все ще знаходяться під контролем російських окупантів. Вони накопичують саме кількість, але не якість. Своєю чергою, якщо ми кажемо про якісь наступальні дії в бік Гуляйполя, то потрібна саме якість. Василівка, Токмак та Пологи – це такий собі кордон їхніх можливостей саме тими ресурсами, які у них є, щоб утримувати, але не щоб реалізувати масштабні наступальні дії та захоплення нових територій", – пояснив воєнно-політичний оглядач.

Він також розповів, що окупанти розуміють, що Україна поверне контроль над захопленими ними території, тож вдаються до масштабного викрадення зерна, техніки та іншого майна.

"Україна має всі можливості, щоб до кінця цього року повернути свої території на материковій частині згідно з кордонами 1991 року: я кажу не тільки про звільнення Херсонської, Запорізької та Харківської областей – я кажу про повне звільнення Луганської та Донецької областей", – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Олега Жданова, можливість звільнення Херсона до кінця літа залежатиме від темпів і обсягів надходження західного озброєння.

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