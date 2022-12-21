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"ЗСУ зможуть діяти активніше": Гайдай розповів про підготовку до наступу на сході України

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Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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"ЗСУ зможуть діяти активніше": Гайдай розповів про підготовку до наступу на сході України

Фото: Сергій Гайдай

Очільник Луганської ОВА наголосив, що наразі погодні умови сприяють для підготовки наступальних дій.

Найближчим часом українські військові готуються  до активних наступальних дій на сході України, цьому сприяють погодні умови.  

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, погода зараз вже дозволяє рухатись важкій військовій техніці – саме тому бойові дії на лінії фронту пришвидшаться.

"Зараз Збройні сили України зможуть діяти активніше. Наші війська зможуть набагато швидше рухатись, ніж кілька тижнів тому. Не варто уточнювати про напрямки, де саме слід очікувати активних дій української армії. Проте до Нового року слід очікувати гарних подарунків від Збройних сил України", - додав він.

Ситуація на Луганщині

На сьогодні на Луганщині деокуповано 13 населених пунктів. 

За даними очільника Луганської ОВА, до Кремінної військовим ЗСУ залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території.

Сергій Гайдай вважає, що ЗСУ зможуть звільнити всю Луганську область 2023 року, проте це буде нелегко через ретельно підготовані позиції окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
2161
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