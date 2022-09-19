ЗСУ зможуть звільнити Херсон найближчими тижнями - ISW

Українським силам імовірно вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра найближчими тижнями.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили, ймовірно, повернуть собі велику, якщо не всю, західну частину Херсонської області найближчими тижнями, якщо вони продовжуватимуть блокувати російські наземні лінії зв'язку та продовжуватимуть свій наступ", - зазначають аналітики ISW.

Зазначається, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області прогресує, а росіяни намагаються сповільнити його і відступити на більш захищені позиції.

Раніше стало відомо, що російські війська намагаються здійснити більш цілеспрямоване та контрольоване відведення в західній частині Херсонської області, щоб уникнути хаотичної втечі.

Зазначимо, майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. Контрнаступ триває і українські військові продовжують просуватися вперед, відтісняючи окупантів. Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над всією Херсонщиною. Про це 14 вересня заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, про перемоги говорити поки зарано, ЗСУ потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах, але вони просуваються, що дуже деморалізує російських військових.

В оперативному командуванні "Південь" також повідомили, що за останній час Збройні сили України деокупували 5 населених пунктів на Херсонщині – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Загалом, за останні два тижні, за даними військових, українська армія звільнила близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.

Ще однією гучною новиною цього тижня стала інформація про звільнення на Херсонщині Киселівки неподалік від Херсону. Про це, зокрема, повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко. За його словами, відтепер єдиний пункт, який розділяє українську армію і місто Херсон – це Чорнобаївка.

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