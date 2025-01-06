ЗСУ змушують РФ відводити війська: що відбувається в Курській області

В Курській області наразі зосереджено угруповання до 50 тисяч російських військових, серед яких найбоєздатніші підрозділи армії РФ.

Операція Збройних сил України в Курській області значно змінила розподіл сил на фронті, змусивши Росію перекинути з України 140-150 тисяч військових.

Такі дані озвучив військовий експерт, співголова ГІ “Права Справа” Дмитро Снєгирьов в ефірі “Київ24”.

Відтягнення сил і стабілізація фронту

Снєгирьов повідомив, що в Курській області наразі зосереджено угруповання до 50 тисяч російських військових, серед яких найбоєздатніші підрозділи армії РФ. Йдеться про 810-ту бригаду морської піхоти, яка діяла на Покровському напрямку, а також десантні дивізії 7, 11, 76, 83 і 106, перекинуті з Краматорського, Сіверського, Запорізького та Херсонського напрямків. Також з району Вовчанська на Харківщині прибули спецпризначенці Росгвардії.

Також читайте Операція ЗСУ в Курській області: що відомо про наступ українських військових

“Характер бойових дій у Курській області дозволив стабілізувати ситуацію на кількох напрямках в Україні”, – підкреслив експерт.

Створення нових угруповань

Росія, змушена реагувати на український наступ, створила два нові оперативно-тактичні угруповання – Брянське та Бєлгородське – загальною чисельністю до 90 тисяч військових. Вони мають забезпечувати прикриття держкордону. Снєгирьов зазначив, що російські резерви можуть бути перекинуті до Курської області безпосередньо з лінії бойових дій в Україні.

Також читайте Лінія фронту за 2 кілометри від Куп'янська: понад 900 осіб відмовляються евакуюватися

Фінансові втрати Росії

Окрім людських ресурсів, Москва змушена була витрачати значні кошти на укріплення своїх кордонів. Після початку операції ЗСУ в Курській області з федерального бюджету РФ лише на оборонні споруди Брянської області виділили рекордні 200 мільйонів доларів. Аналогічна ситуація спостерігається і в Бєлгородській області.

“Курська операція змусила росіян витрачати гроші з федерального бюджету на створення додаткових інженерно-фортифікаційних ліній, що є великим успіхом для нас”, – наголосив експерт.

Вплив операції на війну

Наступ ЗСУ у Курській області змусив Росію шукати нові способи захисту своїх територій, одночасно послабивши її позиції на лінії бойового зіткнення в Україні. Це стало важливим елементом стратегічного планування, який дозволяє Силам оборони стабілізувати ситуацію та змусити Росію витрачати ресурси, зазначив Снєгирьов.

Як повідомлялося раніше, наступ Сил оборони України в Курській області має як військову, так і політичну мету. Втім, важливо бути реалістами щодо очікувань, оскільки сили українських військових на цьому напрямку є обмеженими.