ЗСУ змушують РФ відводити війська: що відбувається в Курській області

В Курській області наразі зосереджено угруповання до 50 тисяч російських військових, серед яких найбоєздатніші підрозділи армії РФ.
Операція Збройних сил України в Курській області значно змінила розподіл сил на фронті, змусивши Росію перекинути з України 140-150 тисяч військових.
Такі дані озвучив військовий експерт, співголова ГІ “Права Справа” Дмитро Снєгирьов в ефірі “Київ24”.
Відтягнення сил і стабілізація фронту
Снєгирьов повідомив, що в Курській області наразі зосереджено угруповання до 50 тисяч російських військових, серед яких найбоєздатніші підрозділи армії РФ. Йдеться про 810-ту бригаду морської піхоти, яка діяла на Покровському напрямку, а також десантні дивізії 7, 11, 76, 83 і 106, перекинуті з Краматорського, Сіверського, Запорізького та Херсонського напрямків. Також з району Вовчанська на Харківщині прибули спецпризначенці Росгвардії.
“Характер бойових дій у Курській області дозволив стабілізувати ситуацію на кількох напрямках в Україні”, – підкреслив експерт.
Створення нових угруповань
Росія, змушена реагувати на український наступ, створила два нові оперативно-тактичні угруповання – Брянське та Бєлгородське – загальною чисельністю до 90 тисяч військових. Вони мають забезпечувати прикриття держкордону. Снєгирьов зазначив, що російські резерви можуть бути перекинуті до Курської області безпосередньо з лінії бойових дій в Україні.
Фінансові втрати Росії
Окрім людських ресурсів, Москва змушена була витрачати значні кошти на укріплення своїх кордонів. Після початку операції ЗСУ в Курській області з федерального бюджету РФ лише на оборонні споруди Брянської області виділили рекордні 200 мільйонів доларів. Аналогічна ситуація спостерігається і в Бєлгородській області.
“Курська операція змусила росіян витрачати гроші з федерального бюджету на створення додаткових інженерно-фортифікаційних ліній, що є великим успіхом для нас”, – наголосив експерт.
Вплив операції на війну
Наступ ЗСУ у Курській області змусив Росію шукати нові способи захисту своїх територій, одночасно послабивши її позиції на лінії бойового зіткнення в Україні. Це стало важливим елементом стратегічного планування, який дозволяє Силам оборони стабілізувати ситуацію та змусити Росію витрачати ресурси, зазначив Снєгирьов.
Як повідомлялося раніше, наступ Сил оборони України в Курській області має як військову, так і політичну мету. Втім, важливо бути реалістами щодо очікувань, оскільки сили українських військових на цьому напрямку є обмеженими.
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