ЗСУ знатно прорідили лави російської армії: Генштаб назвав втрати

Російська армія зазнала втрат у війні проти України протягом 2 листопада. Так, ЗСУ ліквідували та поранили 850 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 3 листопада.

Втрати ворога на 3 листопада

Загальні бойові втрати РФ на фронті:

особовий склад ‒ близько 303270 (+850) осіб,

танки ‒ 5265 (+24),

бойові броньовані машини ‒ 9901 (+24),

артилерійські системи – 7328 (+36),

РСЗВ – 854 (+4),

засоби ППО ‒ 566 (+0),

літаки – 322 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7),

крилаті ракети ‒ 1551 (+2),

кораблі/катери ‒ 20 (+0),

підводні човни ‒ 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 9691 (+33),

спеціальна техніка ‒ 1034 (+2).

Втрати російських військ на 3 листопада / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, напередодні українські війська на Таврійському напрямку знищили російський штурмовик Су-25 і ліквідували там понад 300 окупантів.

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