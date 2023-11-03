ЗСУ знатно прорідили лави російської армії: Генштаб назвав втрати

Окрім живої сили, українські захисники знищили чимало ворожих артилерійських систем та бронемашин.
Російська армія зазнала втрат у війні проти України протягом 2 листопада. Так, ЗСУ ліквідували та поранили 850 окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ 3 листопада.
Втрати ворога на 3 листопада
Загальні бойові втрати РФ на фронті:
- особовий склад ‒ близько 303270 (+850) осіб,
- танки ‒ 5265 (+24),
- бойові броньовані машини ‒ 9901 (+24),
- артилерійські системи – 7328 (+36),
- РСЗВ – 854 (+4),
- засоби ППО ‒ 566 (+0),
- літаки – 322 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1551 (+2),
- кораблі/катери ‒ 20 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 9691 (+33),
- спеціальна техніка ‒ 1034 (+2).
До слова, напередодні українські війська на Таврійському напрямку знищили російський штурмовик Су-25 і ліквідували там понад 300 окупантів.
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