Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ знатно прорідили лави російської армії: Генштаб назвав втрати

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
3800
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ знатно прорідили лави російської армії: Генштаб назвав втрати

Втрати РФ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окрім живої сили, українські захисники знищили чимало ворожих артилерійських систем та бронемашин.

Російська армія зазнала втрат у війні проти України протягом 2 листопада. Так, ЗСУ ліквідували та поранили 850 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 3 листопада.

Втрати ворога на 3 листопада

Загальні бойові втрати РФ на фронті:

  • особовий склад ‒ близько 303270 (+850) осіб,
  • танки ‒ 5265 (+24),
  • бойові броньовані машини ‒ 9901 (+24),
  • артилерійські системи – 7328 (+36),
  • РСЗВ – 854 (+4),
  • засоби ППО ‒ 566 (+0),
  • літаки – 322 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1551 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 20 (+0),
  • підводні човни ‒ 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9691 (+33),
  • спеціальна техніка ‒ 1034 (+2).
Втрати російських військ на 3 листопада / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати російських військ на 3 листопада / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, напередодні українські війська на Таврійському напрямку знищили російський штурмовик Су-25 і ліквідували там понад 300 окупантів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Россия потратила целый батальон из Чувашии! "Атал" – разгромлен!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3800
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація