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ЗСУ знайшли докази того, що воюють з "інопланетянами": курйозне відео

ЗСУ знайшли докази того, що воюють з "інопланетянами": курйозне відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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896
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ЗСУ знайшли докази того, що воюють з "інопланетянами": курйозне відео

Українські військові знайшли на позиціях ворога рукавиці з чотирма пальцями / Скриншот

"В людей так не буває", – зазначають українські захисники на знятому відео.

Українські військові показали дивну знахідку на позиціях ворога і пожартували, що їм доводиться воювати з "інопланетянами".

Цей факт захисники зафіксували на відео, яке згодом опублікували в Мережі.

Українські бійці на фронті зайшли на позиції російських окупантів та знайшли там курйозні "докази" того, що їм доводиться воювати з "інопланетянами". Так, серед речей загарбників бійці ЗСУ знайшли рукавиці із усього чотирма пальцями, тож вирішили зафіксувати цей дивний факт на відео.

"Сєпари кажуть, що вони воюють з НАТО, що в нас тут до*уя натовських військових. Ось на сєпарських позиціях воюють інопланетяни: три пальці і осьо четвертий (боєць показує знайдену рукавицю – ред.). Всього чотири пальці. В людей так не буває", – жартує у ролику український військовий.

Українські бійці показали кумедні докази того, що вони воюють з "інопланетянами"

Українські бійці показали кумедні докази того, що вони воюють з "інопланетянами"

Нагадаємо, раніше українські блогери показали інтерв’ю з черговим полоненим російським окупантом, під час якого той зателефонував до рідних, однак і наречена, і навіть мама загарбника відмовилися з ним розмовляти.

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Дата публікації
Перегляди
896
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