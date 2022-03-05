Українські військові знайшли та взяли в полон ще двох збитих над Миколаївщиною російських льотчиків - відео допиту

Українські військові знайшли та взяли в полон ще двох збитих над Миколаївщиною російських льотчиків - відео допиту

Українські військові затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача та штурмана цього борта.

У Миколаївській області прикордонники з військовослужбовцями ЗСУ та НГУ затримали двох ворожих льотчиків, чиї гвинтокрили раніше були збиті українськими захисниками.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Українські воїни затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача СУ-30 та штурмана цього борта. Екіпаж катапультувався, після того, як наші побратими збили ворожий літак.

Відео допитів російських загарбників опублікувала ДПСУ. Російські окупанти розповіли, що їхньою задачою була морська розвідка.