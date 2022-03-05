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Українські військові знайшли та взяли в полон ще двох збитих над Миколаївщиною російських льотчиків - відео допиту

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Українські військові знайшли та взяли в полон ще двох збитих над Миколаївщиною російських льотчиків - відео допиту

Державна прикордонна служба України

Українські військові затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача та штурмана цього борта.

У Миколаївській області прикордонники з військовослужбовцями ЗСУ та НГУ затримали двох ворожих льотчиків, чиї гвинтокрили раніше були збиті українськими захисниками.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Українські воїни затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача СУ-30 та штурмана цього борта. Екіпаж катапультувався, після того, як наші побратими збили ворожий літак. 

Відео допитів російських загарбників опублікувала ДПСУ. Російські окупанти розповіли, що їхньою задачою була морська розвідка. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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