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ЗСУ знищили 1090 окупантів протягом доби: Генштаб назвав втрати РФ

ЗСУ знищили 1090 окупантів протягом доби: Генштаб назвав втрати РФ

Російська військова форма / Фото: Associated Press

Сили оборони України також знищили 51 артсистему ворога і 32 бронемашини.

Українські війська протягом 30 січня ліквідували на фронті ще 1090 російських окупантів та знищили десятки одиниць ворожого озброєння і техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, втрати Росії у війні на 31 січня сягають 385 230 бійців убитими і пораненими. 

Втрати РФ на 31 січня 2024 року

Загальні бойові втрати ворога орієнтовно становлять:

  • особовий склад ‒ близько 385230 (+1090) осіб,
  • танки ‒ 6310 (+10),
  • бойові броньовані машини ‒ 11757 (+32),
  • артилерійські системи – 9195 (+51),
  • РСЗВ – 974 (+2),
  • засоби ППО ‒ 663 (+0),
  • літаки – 332 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 1846 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 23 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 12231 (+40),
  • спеціальна техніка ‒ 1452 (+4)
Втрати РФ на 31 січня 2024 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати РФ на 31 січня 2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зауважимо, Сили оборони України вкотре встановили рекорд зі знищення ворожих цілей. Так, у січні 2024 року окупанти втратили найбільше спецтехніки.

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