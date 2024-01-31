ЗСУ знищили 1090 окупантів протягом доби: Генштаб назвав втрати РФ

Сили оборони України також знищили 51 артсистему ворога і 32 бронемашини.
Українські війська протягом 30 січня ліквідували на фронті ще 1090 російських окупантів та знищили десятки одиниць ворожого озброєння і техніки.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Так, втрати Росії у війні на 31 січня сягають 385 230 бійців убитими і пораненими.
Втрати РФ на 31 січня 2024 року
Загальні бойові втрати ворога орієнтовно становлять:
- особовий склад ‒ близько 385230 (+1090) осіб,
- танки ‒ 6310 (+10),
- бойові броньовані машини ‒ 11757 (+32),
- артилерійські системи – 9195 (+51),
- РСЗВ – 974 (+2),
- засоби ППО ‒ 663 (+0),
- літаки – 332 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
- крилаті ракети ‒ 1846 (+0),
- кораблі/катери ‒ 23 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 12231 (+40),
- спеціальна техніка ‒ 1452 (+4)
Зауважимо, Сили оборони України вкотре встановили рекорд зі знищення ворожих цілей. Так, у січні 2024 року окупанти втратили найбільше спецтехніки.
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