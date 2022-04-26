ЗСУ знищили 11 повітряних цілей російських військ: Арестович розповів, що саме

ЗСУ знищили 11 повітряних цілей російських військ: Арестович розповів, що саме

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив 26 квітня, що протягом доби українські військові знищили 11 повітряних цілей російських окупантів, зокрема – три літаки.

Про це Арестович розповів на вечірньому брифінгу.

"Протягом доби угрупованнями Повітряних сил Збройних сил України були уражені 11 повітряних цілей: три літаки, один вертоліт, чотири ПБЛА оперативно-тактичного рівня, три крилатих ракети", – розповів радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше цього ж дня в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські десантники 26 квітня в Харківській області збили суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Вартість такої машини становить близько 16 млн дол.

Оперативні новини на вечір 26 квітня

Читайте також: