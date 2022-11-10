ЗСУ знищили 125 російських військових та склад з боєприпасами на півдні

9 листопада 2022 року українською авіацією відпрацьовано вісім ударів по опорному пункту, районах зосередження ворожих сил та засобів.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад сотню вогневих завдань, зокрема по пункту управління, колонні військової техніки та складах з боєприпасами ворога на півдні.
Про це пише оперативне командування «Південь».
Тож ворожі втрати за бойовий день складають:
- 125 росіян, три танки, 5 одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами в Бериславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
- Над Чорними морем на Одещині збито два безпілотних розвідники типу «Гранат-3».
Відступ росіян з Херсона
Раніше міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу віддав наказ командувачу так званої "спецоперації" в Україні Суровікіну розпочати відведення військ за річку Дніпро і покинути Херсон.
Але у Міноборони України переконані, що росіянам не можна вірити.
Тим часом в оперативному командуванні "Південь" відреагували на заяви РФ про відступ з Херсона, назвавши такі заяви "постановним шоу".
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