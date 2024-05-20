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ЗСУ знищили 1400 окупантів, 14 танків і корабель: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

ЗСУ знищили 1400 окупантів, 14 танків і корабель: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Втрати російської армії зростають.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 20 травня склали 493 690 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1400 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 493 690 (+1400) 
  • танків - 7590 (+14) 
  • бойових броньованих машин - 14665 (+35) 
  • артилерійських систем - 12737 (+50) 
  • РСЗВ - 1076 (+2) 
  • засоби ППО - 807 (+4) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10236 (+81)
  • крилаті ракети - 2205 (+1)
  • кораблі - 27 (+1) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17311 (+60) 
  • спеціальна техніка ‒ 2079 (+2)

Нагадаємо, експертам вдалося перевірити інформацію про втрачені окупантами на полі бою 3000 російських танків.

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