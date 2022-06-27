ЗСУ знищили 35 тис. особового складу окупантів та понад 1,5 тис. танків - Генштаб оновив дані

Станом на 27 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 35 тисяч осіб. Дані уточнюються.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати російської армії від 24.02 до 27.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1552 (+20) од;

бойових броньованих машин – 3687 (+28) од;

артилерійських систем – 771 (+7) од;

РСЗВ – 243 (+0) од;

засоби ППО – 101 (+2) од;

літаків – 217 (+0) од;

гелікоптерів – 184 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6);

крилаті ракети – 139 (+0);

кораблі /катери – 14 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2575 (+11) од;

спеціальна техніка – 60 (+0).

Нагадаємо, окупанти і далі намагаються блокувати місто Лисичанськ та зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

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