ЗСУ знищили 4 склади окупантів: Арестович розповів про "куріння" в Криму та біля Генічеська

Протягом 9 серпня українські військові знищили чотири російських склади, дві бази та один штаб. Зокрема, були підірвані склади окупантів біля Генічеська та Новоолексіївки в Херсонській області.

А вибухи в окупованому Криму можуть бути далеко не останніми на півдні України.

Про це повідомили в ЗСУ, а також радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським юристом, адвокатом Маком Фейгіним.

"Продовжуємо рубрику під назвою "ззнищені склади БК і бази рашистів". Протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК, 2 бази і 1 штаб русні. p.s. АР Крим, з дебютом в цій рубриці. Скоро ми тебе демілітаризуємо, повернемо і ти знову станеш українською перлиною", – йдеться в повідомленні від ЗСУ.

Водночас Арестович прокоментував сьогоднішні вибухи у кримській Новофедорівці.

"Це покурили (у Криму – ред.). При чому, покурили у двох місцях одразу. Там же біля Генічеська, біля Новоолексіївки підірвали склади ще", – повідомив він.

Радник голови ОП також висунув дві неофіційні версії причин вибухів у Криму.

"До чого можуть довести найближчим часом ці нескінченні порушення заходів безпеки… Трактувати можна по-різному. Поки союзники нам тягнуть зброю, яка б’є на 300 км, український ВПК теж не стоїть на місці. Як варіант. Або інший, наприклад, варіант – коли кримські партизани працюють. Партизани домовилися з прапорщиком, прапорщик заніс пристрій, поклав біля бомби і далі пішло-поїхало", – розповів Арестович.

Він також висловив думку, що на півдні Україні зараз розпочнеться "суцільне покурювання", оскільки російські окупанти "відкрили для себе сяючі перспективи куріння в недозволених місцях".

Водночас інший радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Київ не причетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці.

"Звісно, ні. Ми тут до чого? Це, мабуть, компенсаторні механізми неефективного управління всередині збройних сил Російської Федерації", – сказав Подоляк в ефірі російського телеканалу "Дождь".

На його думку, що причини вибухів могли бути будь-якими: від детонації боєприпасів, про яку говорить Міноборони РФ, до "головотяпства" в російській армії.

"Чи може це бути хтось із партизанського руху, який набирає обертів? Звичайно, тому що люди, які жили в окупації, розуміють, що час окупації закінчується і потрібно виявляти свою позицію. Це відбувається тому, що повернення (Криму ­– ред.) мусить бути", – додав радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

У Криму потужні вибухи на головному аеродромі російських окупантів

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