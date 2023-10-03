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ЗСУ знищили 40 артсистем ворога та "зменшили" армію РФ ще на 360 бійців

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ знищили 40 артсистем ворога та "зменшили" армію РФ ще на 360 бійців

Російська військова форма / Фото: gettyimages.com

Росія втратили у війні проти України 279 440 бійців.

Сили оборони України ліквідували на фронті ще 360 російських окупантів, а також завдали ворогу втрат в озброєнні і військовій техніці.

Про це свідчить статистика від Генштабу ЗСУ на 3 жовтня.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних за минулий період, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника", – звернули увагу в Генеральному штабі.

Втрати росіян на 3 жовтня

Загальні бойові втрати російських військ станом на 3 жовтня становлять:

  • особовий склад  ‒ близько 279440 (+360) осіб,
  • танки ‒ 4732 (+15),
  • бойові броньовані машини ‒ 9008 (+8),
  • артилерійські системи – 6565 (+40),
  • РСЗВ – 801 (+0),
  • засоби ППО ‒ 540 (+0),
  • літаки – 315 (+0),
  • гелікоптери – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 20 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 8932 (+23),
  • спеціальна техніка ‒ 943 (+5).
Втрати росіян на 3 жовтня 2023 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати росіян на 3 жовтня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, в ніч проти 3 жовтня окупанти запустили по Україні 31 дрон-камікадзе та ракету "Іскандер-К". Силам ППО вдалося знищити 30 повітряних цілей ворога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Россия тужится, но хватит ли ресурсов на войну в долгую? | Селезнев

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Дата публікації
Перегляди
633
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