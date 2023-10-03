ЗСУ знищили 40 артсистем ворога та "зменшили" армію РФ ще на 360 бійців

Росія втратили у війні проти України 279 440 бійців.

Сили оборони України ліквідували на фронті ще 360 російських окупантів, а також завдали ворогу втрат в озброєнні і військовій техніці.

Про це свідчить статистика від Генштабу ЗСУ на 3 жовтня.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних за минулий період, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника", – звернули увагу в Генеральному штабі.

Втрати росіян на 3 жовтня

Загальні бойові втрати російських військ станом на 3 жовтня становлять:

особовий склад ‒ близько 279440 (+360) осіб,

танки ‒ 4732 (+15),

бойові броньовані машини ‒ 9008 (+8),

артилерійські системи – 6565 (+40),

РСЗВ – 801 (+0),

засоби ППО ‒ 540 (+0),

літаки – 315 (+0),

гелікоптери – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20),

крилаті ракети ‒ 1529 (+0),

кораблі/катери ‒ 20 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 8932 (+23),

спеціальна техніка ‒ 943 (+5).

Втрати росіян на 3 жовтня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, в ніч проти 3 жовтня окупанти запустили по Україні 31 дрон-камікадзе та ракету "Іскандер-К". Силам ППО вдалося знищити 30 повітряних цілей ворога.

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