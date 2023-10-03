ЗСУ знищили 40 артсистем ворога та "зменшили" армію РФ ще на 360 бійців

Росія втратили у війні проти України 279 440 бійців.
Сили оборони України ліквідували на фронті ще 360 російських окупантів, а також завдали ворогу втрат в озброєнні і військовій техніці.
Про це свідчить статистика від Генштабу ЗСУ на 3 жовтня.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних за минулий період, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника", – звернули увагу в Генеральному штабі.
Втрати росіян на 3 жовтня
Загальні бойові втрати російських військ станом на 3 жовтня становлять:
- особовий склад ‒ близько 279440 (+360) осіб,
- танки ‒ 4732 (+15),
- бойові броньовані машини ‒ 9008 (+8),
- артилерійські системи – 6565 (+40),
- РСЗВ – 801 (+0),
- засоби ППО ‒ 540 (+0),
- літаки – 315 (+0),
- гелікоптери – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20),
- крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
- кораблі/катери ‒ 20 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 8932 (+23),
- спеціальна техніка ‒ 943 (+5).
До слова, в ніч проти 3 жовтня окупанти запустили по Україні 31 дрон-камікадзе та ракету "Іскандер-К". Силам ППО вдалося знищити 30 повітряних цілей ворога.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Россия тужится, но хватит ли ресурсов на войну в долгую? | Селезнев
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