ЗСУ знищили 870 окупантів і 40 одиниць техніки: Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога

За добу ЗСУ ліквідували 870 російських окупантів.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 6 лютого.

За майже рік повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив:

особового складу – 132160 (+870)

танків – 3231 (+11)

бойових броньованих машин – 6415 (+10)

артилерійських систем – 2231 (+5)

РСЗВ – 461 (+1)

засобів ППО – 227

літаків – 294

гелікоптерів – 284

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958

крилатих ракет – 796

кораблів/катерів – 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13)

спеціальної техніки – 203

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії на ранок 5 лютого становили понад 131 290 осіб.

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