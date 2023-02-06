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ЗСУ знищили 870 окупантів і 40 одиниць техніки: Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога

ЗСУ знищили 870 окупантів і 40 одиниць техніки: Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога

Фото: Associated Press

Почалася 347 доба боротьби українців з російськими загарбниками. 

За добу ЗСУ ліквідували 870 російських окупантів.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 6 лютого.

За майже рік повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив:

  • особового складу – 132160 (+870) 
  • танків – 3231 (+11) 
  • бойових броньованих машин – 6415 (+10) 
  • артилерійських систем – 2231 (+5) 
  • РСЗВ – 461 (+1) 
  • засобів ППО – 227 
  • літаків – 294 
  • гелікоптерів – 284 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958
  • крилатих ракет – 796 
  • кораблів/катерів – 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13) 
  • спеціальної техніки – 203 

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії на ранок 5 лютого становили понад 131 290 осіб.

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