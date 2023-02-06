ЗСУ знищили 870 окупантів і 40 одиниць техніки: Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога

Почалася 347 доба боротьби українців з російськими загарбниками.
За добу ЗСУ ліквідували 870 російських окупантів.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 6 лютого.
За майже рік повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив:
- особового складу – 132160 (+870)
- танків – 3231 (+11)
- бойових броньованих машин – 6415 (+10)
- артилерійських систем – 2231 (+5)
- РСЗВ – 461 (+1)
- засобів ППО – 227
- літаків – 294
- гелікоптерів – 284
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958
- крилатих ракет – 796
- кораблів/катерів – 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13)
- спеціальної техніки – 203
Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії на ранок 5 лютого становили понад 131 290 осіб.
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