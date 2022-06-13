ЗСУ знищили батарею "Ураганів" та підрозділ матеріально-технічного забезпечення РФ: відео

Українські захисники знищили батарею РСЗВ БМ-27 “Ураган”.
Також артилеристи ліквідували підрозділ матеріально-технічного забезпечення російських окупантів.
Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Ефективне застосування артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України щодо знищення батареї РСЗВ БМ-27 “Ураган” разом зі спеціальними машинами та підрозділом матеріально-технічного забезпечення зс рф, де окупанти в польових умовах заправляли та обслуговували військову техніку", - йдеться у повідомленні.
Також українські десантники показали відео знищення ворожої техніки.
Нагадаємо, українські захисники у Харківській області 13 червня збили російський ударний вертоліт Ка-52.
Читайте також:
- Росія змінює тактику роботи своїх ДРГ: ворожі диверсанти можуть бути серед нас
- В Офісі президента назвали "три кити", завдяки яким Україна переможе у війні проти Росії
- "Старий світ буде зруйновано": астрологиня і таролог розповіли, коли коли закінчиться війна в Україні