ЗСУ знищили батарею "Ураганів" та підрозділ матеріально-технічного забезпечення РФ: відео

Українські захисники знищили батарею РСЗВ БМ-27 “Ураган”.

Також артилеристи ліквідували підрозділ матеріально-технічного забезпечення російських окупантів.

Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Ефективне застосування артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України щодо знищення батареї РСЗВ БМ-27 “Ураган” разом зі спеціальними машинами та підрозділом матеріально-технічного забезпечення зс рф, де окупанти в польових умовах заправляли та обслуговували військову техніку", - йдеться у повідомленні.

Також українські десантники показали відео знищення ворожої техніки.

Нагадаємо, українські захисники у Харківській області 13 червня збили російський ударний вертоліт Ка-52.

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