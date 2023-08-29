ЗСУ знищили береговий радар ворога вартістю $200 млн: чому це важливо для контрнаступу

Українські захисники на Херсонщині влучно уразили мобільну берегову радіолокаційну станцію (РЛС) загоризонтного виявлення "Предел-Е", яку окупанти називають новою розробкою військово-промислового комплексу РФ.

Про це у Телеграмі повідомляють Сили оборони півдня України.

"Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Предел-Е" – саме так амбітно і помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу вузькому колу фахівців у червні цього року. Потім в режимі "цілком таємно" спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і по морю, і по суходолу", – йдеться у повідомленні.

Унікальну розробку вартістю 200 млн доларів українські воїни просмажили вщент, разом із комплексом-захисником "Леєр-2".

У чому важливість знищення цієї РЛС

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що знищення мобільної берегової мобільної радіолокаційної станції "Предел-Е" є критично важливим для ЗСУ. Про це передає FREEДОМ.

За його словами, радіолокаційна станція – це досить унікальний комплекс.

"Це трошки не те, що засоби радіоелектронної боротьби, це не пригнічувальна завада, це саме засоби розвідки. Тому потрібно розуміти, що знищення такого комплексу, який дозволяє збільшувати дальність виявлення будь-якої цілі, є для нас критично важливим. І ця операція дуже успішна для нас, тому що ми фактично вимикаємо певний сегмент російської системи спостереження та стеження за нашими військовими об’єктами", – сказав експерт.

За словами Грабського, росіянам окупантам потрібен буде час, щоб відновити РЛС. Це дасть змогу українським військам проводити більш масштабні операції на цій ділянці фронту.

"На сьогодні технології сучасного світу все ширше й ширше використовуються на фронті. Тобто ще рано говорити про те, що замість людей воюватимуть дрони. Безумовно, піхота вирішує основні завдання на полі бою. І тільки тоді, коли піхотинець з’являється на полі бою і займає територію, ця територія вважається звільненою або захопленою. Але саме така протидія таким дорогим комплексам – це дуже серйозний виклик і для росіян, і дуже серйозний успіх для нас", – підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонщини.

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