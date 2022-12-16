ЗСУ знищили близько 200 російських солдатів та ворожу техніку на окупованих територіях - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення російських військовослужбовців та техніки окупантів різного типу.

Про це повідомили у ранковому зведенні 16 грудня.

Зазначається, що ворожа армія зазнала відчутних втрат особового складу та озброєння ще 14 грудня у районі на Запоріжжі та на Херсонщині.

"У районі населеного пункту Токмак Запорізької області Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів", - наголшують у зведенні.

За даними Генштабу, також відзначається робота російських мобільних крематоріїву у місті Токмак.

Також, аби поповнити втрати, окупанти продовжують агітувати військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом. Зокрема, такі процеси тривають у підрозділах 1-ї танкової армії західного військового округу.

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ відбили низку атак на Луганщині та Донеччині. Також уражено пункти управління ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу.

Читайте також:

Росія готується до нового наступу: звідки воно може початися - Валерій Залужний