ЗСУ знищили чергового російського полковника: був в загоні Кадирова

Українські військові “здвухсотили” командира одного із загонів спецпідрозділу Кадирова “Ахмат” - полковника Євгєнія Пісарєнка.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Як стало відомо, українські військові знищили командира одного із загонів спецпідрозділу “Ахмат”. Більше деталей Анатолій Штефан не надає, проте так звані росЗМІ пишуть, що Пісарєнко добровільно вирішив взяти участь у війні, яку розв’язала РФ.

Загинув окупант під час “виконання бойового завдання”.

В спецпідрозділі він був командиром одного із загонів, до цього служив у Ставрополі, у ОМОНі - там він і отримав звання полковника.

Нагадаємо, що у ЗСУ розкрили таємницю масового падіння літаків і гелікоптерів у Брянській області РФ.

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